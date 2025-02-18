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Норвежский биатлонист Стремсхайм: «Не думаю, что вообще существуют европейцы, которые доверяют российской антидопинговой системе»

Норвежец Стремсхайм считает, что допуск россиян будет ошибкой со стороны МОК.

Норвежский биатлонист Эндре Стремсхайм заявил, что в Европе не доверяют российской антидопинговой системе.

«Я не думаю, что вообще существуют европейцы, которые доверяют российской антидопинговой системе. Это совершенно безумная ситуация и большая спортивная ошибка МОК, если это (допуск россиян) произойдет», – сказал Стремсхайм.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: TV2
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отстранение и возвращение России
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