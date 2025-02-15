Анастасия Шевченко о сборах в Европе: «Насколько я знаю, существует проблема вывоза оружия. Можно ехать и тренироваться без него»

Биатлонистка Анастасия Шевченко готова тренироваться в Европе без оружия.

Глава тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Павел Ростовцев ранее сообщил, что спортсмены не могут проводить сборы в Европе из-за «непреодолимой проблемы по вывозу оружия из России ».

– Насколько я знаю, существует проблема вывоза оружия. Скорее всего, это политический вопрос. Конечно, в России нет таких гор для подготовки [к Олимпиаде‑2026], поэтому хочется готовиться ближе к олимпийским трассам. Но, я думаю, в этом году мы опробуем Семинский перевал, там высота тоже позволяет проводить качественные сборы. В России есть хорошие базы, где мы можем тренироваться.

– Виталий Норицын сказал, что выехать реально, только нужно будет брать винтовки в аренду уже на месте. Вам такой вариант подходит?

– В принципе, если говорить только обо мне, я могу ехать на сборы и без оружия. Объем работы по стрелковой части у меня сейчас хороший. Летом я вообще выпала из колеи из‑за проблем с плечом и не стреляла два месяца и все равно потом показывала неплохие результаты. Так что можно ехать в Европу и тренироваться без оружия, – сказала Анастасия Шевченко , которая сегодня завоевала бронзу в спринте на Альфа-Банк Кубке сильнейших в Раубичах.

«В Европу с винтовкой улететь проще, чем в российский город». Наш биатлон не возвращают из-за оружия?