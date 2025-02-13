Ростовцев о сборах биатлонистов в Европе: «На данный момент это невозможно. Мы столкнулись с непреодолимой проблемой по вывозу оружия из России»

Павел Ростовцев объяснил, почему биатлонисты России не проводят сборы в Европе.

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по развитию профессионального спорта, председатель тренерского совета СБР Павел Ростовцев назвал причины, по которым российские биатлонисты по примеру лыжников не могут проводить тренировочные сборы в Европе.

«Есть ли желание провести сборы в Европе? Мы постоянно обсуждаем планы тренировочной подготовки. С учетом положительного опыта на европейских базах мы рассматриваем такую возможность. Среди вариантов – Белмекен в Болгарии, Рамзау в Австрии, другие базы, в том числе и те, на которых проходит Кубок мира.

К сожалению, на данный момент это невозможно сделать. Мы столкнулись с непреодолимой проблемой по вывозу оружия из России в Европу. К тому же лыжники (несколько россиян ранее отправились на сборы в Европу – Спортс’’) тренируются не за счет средств федерального бюджета, а за личные или спонсорские деньги. Это совершенно другая история, биатлон – более дорогой вид спорта.

Получится ли решить вопрос с оружием? Мы работаем над этим, но сейчас политическая ситуация влияет на наши возможности», – рассказал вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по развитию профессионального спорта, председатель тренерского совета СБР Ростовцев .

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