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Михаил Шашилов: «Постепенно отказываемся от фторсодержащих мазей, сервис в этом плане уже работает. Это не должно стать большой проблемой»

Шашилов заявил, что российские биатлонисты готовятся к переходу на бесфторовую подготовку лыж.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU), начиная с сезона-2023/24, ввели полный запрет на использование фторсодержащих средств для подготовки лыж. На внутрироссийских соревнованиях фтор не запрещен.

«Это не должно стать большой проблемой для сборной. Конечно, нужно будет приобретать новые парафины, но я думаю, что все быстро решится. Мы постепенно отказываемся от фторсодержащих мазей, сервис в этом плане уже работает», – сказал старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoМихаил Шашилов
logoсборная России жен
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