Михаил Шашилов: «Миронову накрыло кишечное заболевание. Вызывали скорую неоднократно, билет на Минск сдали, но, думаю, к Златоусту она будет более-менее готова»
Тренер Михаил Шашилов рассказал, когда Светлана Миронова вернется на старты.
– Как вам удалось так возродить Светлану Миронову, что она для многих неожиданно вернулась на подиум в начале сезона?
– Ну она же непростой человечек, но решили работать. Вторая половина сезона у нее не задалась. Она до сих пор болеет. Вроде как оклемалась, собрались ехать в Минск. Я думал, они с Томой (Дербушевой) в спарринге подготовятся, но ее опять накрыло кишечное заболевание.
Вызывали скорую неоднократно, билет на Минск, естественно, сдали, но думаю, что к Златоусту она будет более-менее готова, а к чемпионату России покажет свой максимум в этом году.
Мы с ними 15 лет работаем. Знаем слабые и сильные стороны друг друга. Надо развивать сильные и мотивировать слабые, – сказал Шашилов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РБ Спорт
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