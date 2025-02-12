Шашилов об отсутствии Падина на соревнованиях: «Надо Андрею Викторовичу поговорить с Майгуровым, и все это решится»
– Андрей Падин продолжает работать с командой, но при этом почему его так и не приглашают на Кубок России? Это же можно сделать в качестве тренера команды Свердловской области, где он также работает.
– Вывозить его за деньги региона сейчас очень накладно. Там виднее руководству региона, да и у меня есть кого командировать за счет региона, потому что и Светка Миронова вывозит деньги, есть юниоры и юноши, а денег – не безразмерная кубышка. Думаю, это решаемый вопрос. Надо только Андрею Викторовичу поговорить с Виктором Викторовичем Майгуровым, и все это решится.
– То есть такая возможность есть?
– Это все раздуто на ровном месте. Кому-то это интересно, а мне – нет. По этому поводу мне добавить нечего, – сказал тренер женской сборной России Шашилов.
Андрей Падин присутствует на сборе команды в Демино. В декабре СМИ сообщали о его отстранении
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