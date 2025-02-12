Михаил Шашилов: «Буду следить за чемпионатом мира, смотреть гонки. Может, чему-нибудь научимся»

Тренер Михаил Шашилов рассказал, что будет смотреть чемпионат мира по биатлону.

Чемпионат мира стартовал сегодня в швейцарском Ленцерхайде.

«Конечно, я буду следить за чемпионатом мира, смотреть гонки. Может, чему-нибудь научимся. Чемпионат мира по-прежнему вызывает интерес, как там поживают наши коллеги. Мир не стоит на месте, интересно увидеть, насколько мы отстаем, в чем можем добавить», – сказал Шашилов.