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Михаил Шашилов: «Буду следить за чемпионатом мира, смотреть гонки. Может, чему-нибудь научимся»

Тренер Михаил Шашилов рассказал, что будет смотреть чемпионат мира по биатлону.

Чемпионат мира стартовал сегодня в швейцарском Ленцерхайде.

«Конечно, я буду следить за чемпионатом мира, смотреть гонки. Может, чему-нибудь научимся. Чемпионат мира по-прежнему вызывает интерес, как там поживают наши коллеги. Мир не стоит на месте, интересно увидеть, насколько мы отстаем, в чем можем добавить», – сказал Шашилов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
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