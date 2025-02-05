Фийон-Майе о снятии Фуркада с выборов главы оргкомитета ОИ-2030: «Стыдно из-за этой политической борьбы»

Фийон-Майе выразил сожаление из-за снятия кандидатуры Фуркада в оргкомитет ОИ.

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад ранее отозвал свою кандидатуру на пост главы оргкомитета зимних Олимпийских игр-2030, которые пройдут во Французских Альпах. Он объяснил это разногласиями по организационным вопросам.

«По-настоящему стыдно из-за этой политической борьбы. Для меня она выглядит просто как битва самомнений – то, чему нет места на таком мероприятии, где мы будем представлять Францию. Надеюсь, что оргкомитет сформируют, что будет хорошая организация и мы покажем, как Франция может провести [Игры]. В Париже-2024 нам это удалось.

Искушение выступить на Играх-2030 велико. Я ездил на Олимпиаду в Париж как зритель, и мне понравилась атмосфера. Однако [на ОИ-2030] отправлюсь, только если у меня будет возможность проявить себя там. Это то, о чем я буду думать в конце сезона-2025/26», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону француз Фийон-Майе .