Французские биатлонисты заняли весь подиум в гонке Кубка мира впервые с марта 2020 года
Французские биатлонисты заняли весь подиум в спринте на этапе Кубка мира.
Кентен Фийон-Майе завоевал в Оберхофе золото, Фабьен Клод взял серебро, Эмильен Жаклен – бронзу.
Последний раз французы занимали топ-3 в гонке Кубка мира 14 марта 2020 года.
Тогда в гонке преследования на этапе в Контиолахти первым стал Мартен Фуркад, вторым –Фийон-Майе, третьим – Жаклен.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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