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Французские биатлонисты заняли весь подиум в гонке Кубка мира впервые с марта 2020 года

Французские биатлонисты заняли весь подиум в спринте на этапе Кубка мира.

Кентен Фийон-Майе завоевал в Оберхофе золото, Фабьен Клод взял серебро, Эмильен Жаклен – бронзу.

Последний раз французы занимали топ-3 в гонке Кубка мира 14 марта 2020 года. 

Тогда в гонке преследования на этапе в Контиолахти первым стал Мартен Фуркад, вторым –Фийон-Майе, третьим – Жаклен. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoЭмильен Жаклен
logoКентен Фийон-Майе
logoМартен Фуркад
logoсборная Франции
logoКубок мира по биатлону
logoФабьен Клод
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