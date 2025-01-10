Французские биатлонисты заняли весь подиум в гонке Кубка мира впервые с марта 2020 года

Французские биатлонисты заняли весь подиум в спринте на этапе Кубка мира.

Кентен Фийон-Майе завоевал в Оберхофе золото, Фабьен Клод взял серебро, Эмильен Жаклен – бронзу.

Последний раз французы занимали топ-3 в гонке Кубка мира 14 марта 2020 года.

Тогда в гонке преследования на этапе в Контиолахти первым стал Мартен Фуркад , вторым –Фийон-Майе, третьим – Жаклен.