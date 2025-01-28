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Ванесса Фойгт пропустит остаток сезона из-за последствий респираторной инфекции

Немецкая биатлонистка Ванесса Фойгт досрочно завершила сезон.

«Ванессе Фойгт пришлось взять длительный перерыв в тренировках и соревнованиях на Рождество / Новый год из-за тяжелой респираторной инфекции. В ходе медицинского обследования удалось исключить серьезные осложнения. Однако Ванессе по-прежнему требуется время, чтобы полностью восстановиться.

Кроме того, уже весной ей пришлось резко сократить объем тренировок, что в сумме стоило ей очень больших усилий. Поэтому Ванесса больше не будет участвовать в соревнованиях в этом сезоне. Вместо этого она полностью сосредоточится на подготовке к Олимпийским играм с начала мая.

Мы желаем тебе скорейшего полного выздоровления, Ванесса – ты вернешься еще сильнее! ✊» – говорится в сообщении Ассоциации лыжных видов спорта Германии.

В текущем сезоне Фойгт дважды поднималась на пьедестал на Кубке мира (серебро в пасьюте в Хохфильцене и бронза в Анси).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Ассоциация лыжных видов спорта Германии
logoсборная Германии жен
Ассоциация лыжных видов Германии
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