Ванесса Фойгт пропустит остаток сезона из-за последствий респираторной инфекции
«Ванессе Фойгт пришлось взять длительный перерыв в тренировках и соревнованиях на Рождество / Новый год из-за тяжелой респираторной инфекции. В ходе медицинского обследования удалось исключить серьезные осложнения. Однако Ванессе по-прежнему требуется время, чтобы полностью восстановиться.
Кроме того, уже весной ей пришлось резко сократить объем тренировок, что в сумме стоило ей очень больших усилий. Поэтому Ванесса больше не будет участвовать в соревнованиях в этом сезоне. Вместо этого она полностью сосредоточится на подготовке к Олимпийским играм с начала мая.
Мы желаем тебе скорейшего полного выздоровления, Ванесса – ты вернешься еще сильнее! ✊» – говорится в сообщении Ассоциации лыжных видов спорта Германии.
В текущем сезоне Фойгт дважды поднималась на пьедестал на Кубке мира (серебро в пасьюте в Хохфильцене и бронза в Анси).
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