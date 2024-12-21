Пройс одержала третью победу в карьере, у Симон – 34-й подиум, у Фойгт – пятый

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси.

Для нее это третья победа в карьере и 20-й подиум (3-10-7)

Второе место заняла француженка Жюлия Симон , она попала на пьедестал в 34-й раз (12-11-11)

Тройку замкнула Ванесса Фойгт из Германии. Это ее 5-е попадание в призы (0-2-3).