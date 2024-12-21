Пройс одержала третью победу в карьере, у Симон – 34-й подиум, у Фойгт – пятый
Немецкая биатлонистка Франциска Пройс выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси.
Для нее это третья победа в карьере и 20-й подиум (3-10-7)
Второе место заняла француженка Жюлия Симон, она попала на пьедестал в 34-й раз (12-11-11)
Тройку замкнула Ванесса Фойгт из Германии. Это ее 5-е попадание в призы (0-2-3).
Опубликовано: Полина Лоцик
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