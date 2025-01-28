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У Мишлон случился приступ тахикардии в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце

Французская биатлонистка была вынуждена снизить скорость на третьем этапе эстафеты и отстала от соперниц.

«Было тяжело как для меня, так и для команды. Ситуация меня выбесила. В дополнение к проблемам со здоровьем, у меня и лыжи не очень катили», – сказала Осеан.

После гонки спортсменка добавила, что с ней уже все хорошо: «Все в порядке. Я отдохнула и перезарядила батарейки. Теперь вернусь на Кубок мира в лучшей форме».

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Ski-Nordique
logoсборная Франции жен
logoОсеан Мишлон
logoКубок мира по биатлону
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