У Мишлон случился приступ тахикардии в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце
Французская биатлонистка была вынуждена снизить скорость на третьем этапе эстафеты и отстала от соперниц.
«Было тяжело как для меня, так и для команды. Ситуация меня выбесила. В дополнение к проблемам со здоровьем, у меня и лыжи не очень катили», – сказала Осеан.
После гонки спортсменка добавила, что с ней уже все хорошо: «Все в порядке. Я отдохнула и перезарядила батарейки. Теперь вернусь на Кубок мира в лучшей форме».
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Ski-Nordique
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