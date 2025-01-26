Усов о победе в масс-старте: «Довольно неожиданно, но приятно. Я видел три промаха Бабикова, но просто сделал свою работу спокойненько»

Даниил Усов высказался о своей победе на этапе Кубка России по биатлону.

Сегодня в Демино проходил большой масс-старт. Усов одержал победу с одним промахом, второе место занял Евгений Сидоров (+2,1 секунды), третье – Александр Бектуганов (+4,3).

– Сенсационная ли победа для тебя?

– Я уже полсезона жду таких выступлений от себя. Скажу, что довольно неожиданно, но приятно.

Как удалось справится на последней стрельбе? Я видел три промаха Бабикова (лидировавшего в гонке, но в итоге занявшего 7-е место – Спортс’’), но просто сделал свою работу спокойненько, отключился от всех вокруг, и у меня получилось. Времени о другом подумать не было, – сказал Усов.