Даниил Серохвостов: «Доволен победой, но недоволен, что вышел на старт. Проблемы с желудком, поэтому пожалел, что вышел сегодня»
Даниил Серохвостов заявил, что вышел на старт спринта во вред здоровью.
Сегодня Серохвостов выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка России в Демино. Вторым стал Эдуард Латыпов, третьим – Максим Цветков.
«Доволен победой, но недоволен, что вышел на старт. Проблемы с желудком, поэтому пожалел, что вышел сегодня.
Это тот случай, когда, как обычно, не подумал и вышел на старт во вред здоровью.
Темп достаточно комфортный, первый круг был не на максимум, с запасом, разложился неплохо.
Была мысль, что не хватит (запаса после второго рубежа), но по большей части был спокоен. Не знал, сколько Эдик стреляет, но понимал, что последний круг у меня достаточно сильный, и две секунды запаса будет достаточно. Масс‑старт уже точно не побегу», — сказал Серохвостов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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