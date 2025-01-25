Даниил Серохвостов: «Доволен победой, но недоволен, что вышел на старт. Проблемы с желудком, поэтому пожалел, что вышел сегодня»

Даниил Серохвостов заявил, что вышел на старт спринта во вред здоровью.

Сегодня Серохвостов выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка России в Демино. Вторым стал Эдуард Латыпов, третьим – Максим Цветков.

«Доволен победой, но недоволен, что вышел на старт. Проблемы с желудком, поэтому пожалел, что вышел сегодня.

Это тот случай, когда, как обычно, не подумал и вышел на старт во вред здоровью.

Темп достаточно комфортный, первый круг был не на максимум, с запасом, разложился неплохо.

Была мысль, что не хватит (запаса после второго рубежа), но по большей части был спокоен. Не знал, сколько Эдик стреляет, но понимал, что последний круг у меня достаточно сильный, и две секунды запаса будет достаточно. Масс‑старт уже точно не побегу», — сказал Серохвостов.