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Серохвостов пропустил индивидуальную гонку на чемпионате России из-за проблем со здоровьем

Серохвостов пропустил гонку на чемпионате России из-за проблем со здоровьем.

Индивидуальная гонка в рамках чемпионата России прошла в Демино.

«Серохвостов пропустил гонку на 20 километров, это не было запланировано заранее. Есть небольшие проблемы со здоровьем, решили не рисковать Даниилом.

Планируем, что Серохвостов побежит хотя бы одну из двух оставшихся гонок в Демино – спринт или масс-старт», – рассказал тренер Юрий Каминский.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Всепроспорт
logoЮрий Каминский
чемпионат России
logoсборная России
logoДаниил Серохвостов
logoКубок России
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