Серохвостов пропустил индивидуальную гонку на чемпионате России из-за проблем со здоровьем

Серохвостов пропустил гонку на чемпионате России из-за проблем со здоровьем.

Индивидуальная гонка в рамках чемпионата России прошла в Демино.

«Серохвостов пропустил гонку на 20 километров, это не было запланировано заранее. Есть небольшие проблемы со здоровьем, решили не рисковать Даниилом .

Планируем, что Серохвостов побежит хотя бы одну из двух оставшихся гонок в Демино – спринт или масс-старт», – рассказал тренер Юрий Каминский .