Тарьей Бо одержал 15-ю победу в карьере, у Лагрейда – 47-й подиум, у Джакомеля – 5-й
Норвежский биатлонист Тарьей Бо одержал 15-ю в карьере победу в личных гонках.
Сегодня Тарьей выиграл спринт на этапе Кубка мира в Антхольце. Это также его 72-й подиум за все время (15-26-31).
Вторым в гонке финишировал норвежец Стурла Лагрейд. Он попал на пьедестал в 47-й раз (14-19-14).
Третьим стал итальянец Томмазо Джакомель, на счету которого теперь пять подиумов (1-3-1).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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