Тарьей Бо одержал 15-ю победу в карьере, у Лагрейда – 47-й подиум, у Джакомеля – 5-й

Норвежский биатлонист Тарьей Бо одержал 15-ю в карьере победу в личных гонках.

Сегодня Тарьей выиграл спринт на этапе Кубка мира в Антхольце. Это также его 72-й подиум за все время (15-26-31).

Вторым в гонке финишировал норвежец Стурла Лагрейд . Он попал на пьедестал в 47-й раз (14-19-14).

Третьим стал итальянец Томмазо Джакомель , на счету которого теперь пять подиумов (1-3-1).