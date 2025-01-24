Шашилов о возможном допуске биатлонистов на Олимпиаду: «Знаем, кто у нас бежит в горах. При условии отбора это будет учтено»
Тренер Михаил Шашилов высказался о возможном допуске биатлонистов на Олимпиаду.
Соревнования по биатлону на Играх-2026 пройдут в Антхольце на высоте 1600 метров.
– У нас не так много людей, способных соревноваться в горах. Это очень сильно тяжело. Не каждый спортсмен готов, а если готов, то разово. Когда будет небольшой состав спортсменов, это будет гораздо сложнее. Но мы знаем, кто у нас бежит в горах. При условии отбора это будет учтено.
– Сильнейшая биатлонистка России Наталия Шевченко в горах соревновалась? Она может бежать в Антхольце?
– Думаю, в горах она бежит быстрее, чем на равнине, – сказал тренер женской сборной России.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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