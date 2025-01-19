Лобастов о победе в масс-старте: «Настраивался на хорошую стрельбу и просто работал в своем темпе. Состояние – ниже среднего»

Никита Лобастов прокомментировал свою победуна Кубке Содружества.

Белорусский биатлонист победил в масс-старте на этапе в Демино, второе место занял Александр Логинов , третье – Антон Бабиков .

«Настраивался на хорошую стрельбу и просто работал в своем темпе. И все получилось.

Понимал, что сзади очень сильные ребята. Плюс оценивал свое состояние как ниже среднего. Если догонят, значит я слабее. Если нет, то первое место мое», – сказал Лобастов в эфире «Матч ТВ».