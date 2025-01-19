Лобастов о победе в масс-старте: «Настраивался на хорошую стрельбу и просто работал в своем темпе. Состояние – ниже среднего»
Никита Лобастов прокомментировал свою победуна Кубке Содружества.
Белорусский биатлонист победил в масс-старте на этапе в Демино, второе место занял Александр Логинов, третье – Антон Бабиков.
«Настраивался на хорошую стрельбу и просто работал в своем темпе. И все получилось.
Понимал, что сзади очень сильные ребята. Плюс оценивал свое состояние как ниже среднего. Если догонят, значит я слабее. Если нет, то первое место мое», – сказал Лобастов в эфире «Матч ТВ».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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