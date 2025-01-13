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Дале, Кристиансен, братья Бо, Лагрейд вошли в состав сборной Норвегии на Кубок мира в Рупольдинге, Тандревольд пропустит этап

Норвежка Ингрид Тандревольд пропустит этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

Стал известен состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Рупольдинге. Гонки пройдут с 15 по 19 января.

Сборная Норвегии

Мужчины

Йоханнес Бо

Тарьей Бо

Ветле Шостад Кристиансен

Стурла Хольм Лагрейд

Эндре Стремсхайм

Йоханнес Дале-Шевдал

Эндре Стремсхайм

Вебьорн Сорум

Мартин Ульдал

Женщины

Юни Арнеклейв

Рагнхильд Фемстейневик

Марен Киркеэйде

Каролине Кноттен

Ида Лиен

Гру Рандбю

Расписание пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Союз биатлонистов Норвегии
logoТарьей Бо
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoРагнхильд Фемстейневик
logoКубок мира по биатлону
logoРупольдинг
logoЮни Арнеклейв
logoсборная Норвегии жен
logoГру Рандбю
logoМарен Киркеэйде
logoИда Лиен
logoКаролине Кноттен
logoВебьорн Сорум
logoЙоханнес Дале-Шевдал
logoЙоханнес Бо
logoВетле Шостад Кристиансен
logoМартин Ульдал
logoЭндре Стремсхайм
logoсборная Норвегии
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