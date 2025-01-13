Дале, Кристиансен, братья Бо, Лагрейд вошли в состав сборной Норвегии на Кубок мира в Рупольдинге, Тандревольд пропустит этап

Норвежка Ингрид Тандревольд пропустит этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

Стал известен состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Рупольдинге. Гонки пройдут с 15 по 19 января. Сборная Норвегии Мужчины Йоханнес Бо Тарьей Бо Ветле Шостад Кристиансен Стурла Хольм Лагрейд Эндре Стремсхайм Йоханнес Дале-Шевдал Эндре Стремсхайм Вебьорн Сорум Мартин Ульдал Женщины Юни Арнеклейв Рагнхильд Фемстейневик Марен Киркеэйде Каролине Кноттен Ида Лиен Гру Рандбю Расписание пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге