Дале, Кристиансен, братья Бо, Лагрейд вошли в состав сборной Норвегии на Кубок мира в Рупольдинге, Тандревольд пропустит этап
Норвежка Ингрид Тандревольд пропустит этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.
Стал известен состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Рупольдинге. Гонки пройдут с 15 по 19 января.
Сборная Норвегии
Мужчины
Йоханнес Бо
Тарьей Бо
Ветле Шостад Кристиансен
Стурла Хольм Лагрейд
Эндре Стремсхайм
Йоханнес Дале-Шевдал
Эндре Стремсхайм
Вебьорн Сорум
Мартин Ульдал
Женщины
Юни Арнеклейв
Рагнхильд Фемстейневик
Марен Киркеэйде
Каролине Кноттен
Ида Лиен
Гру Рандбю
Расписание пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Союз биатлонистов Норвегии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем