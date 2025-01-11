Тарьей Бо о серебре в пасьюте: «Подарки Йоханнесу на день рождения обходятся дорого, так что эти призовые мне понадобятся»

Тарьей Бо пошутил о призовых, опередив брата Йоханнеса на Кубке мира по биатлону.

Сегодня в Оберхофе прошла гонка преследования, где норвежцы заняли весь подиум. Победил Стурла Лагрейд, второе место занял Тарьей Бо , третье – Йоханнес Бо .

«Дополнительное вознаграждение? Такое всегда приятно в начале года. Подарки Йоханнесу на день рождения (16 мая – Спортс’’) обходятся дорого, так что эти призовые мне понадобятся!» – отметил Тарьей.

Йоханнес также подвел итоги соревнования.

«Третье место – явно не лучшая гонка преследования, но с учетом трех промахов довольная неплохая. Было важно отстрелять чисто на последнем рубеже. На финальный круг уже не оставалось сил, чтобы догнать брата и Стурлу», – сказал Йоханнес.