  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Лагрейд о подиуме норвежцев вслед за французами: «Мы натерпелись от них всякого дерьма. Настала наша очередь нанести ответный удар»
8

Лагрейд о подиуме норвежцев вслед за французами: «Мы натерпелись от них всякого дерьма. Настала наша очередь нанести ответный удар»

Стурла Лагрейд назвал норвежский подиум ответом французским биатлонистам.

Сегодня норвежец Лагрейд выиграл пасьют на этапе Кубка мира в Оберхофе. На втором и третьем местах финишировали его соотечественники – Тарьей и Йоханнес Бо соответственно.

«Было здорово одержать свою первую победу в сезоне. Шанс на нее выпадает не так часто. И перед последней стрельбой я понимал, что это мой шанс. Пришлось хвататься за него обеими руками, и я счастлив, что мне это удалось!» – сказал Лагрейд.

Накануне весь подиум в спринте заняли французы – Кентен Фийон-Майе, Фабьен Клод и Эмильен Жаклен.

«Мы натерпелись от них всякого дерьма (Лагрейд сказал «we got a lot of BS from them» – Спортс’’). Всегда приятно, когда хорошо выступаешь. Но сейчас настала наша очередь нанести ответный удар. Рад, что моей команде удалось их превзойти», – отметил Лагрейд.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: IBU
logoФабьен Клод
logoЙоханнес Бо
logoТарьей Бо
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Франции
logoЭмильен Жаклен
logoсборная Норвегии
logoОберхоф
logoКентен Фийон-Майе
брань
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо продолжает лидировать, Лагрейд вышел на 2-е место, Жаклен – 3-й
сегодня, 15:19
Кубок мира. Общий зачет. Йоханнес Бо продолжает лидировать, Лагрейд – 2-й, Жаклен – 3-й
15сегодня, 15:07
Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Лагрейд уступил 10 секунд, у Тарьея Бо – лучшее чистое время пасьюта
сегодня, 14:51
Рекомендуем
Главные новости
Каминский ответил цитатой Лермонтова на слова Мазе об отстранении биатлонистов: «Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно»
3 минуты назад
Полина Плюснина: «После вчерашней победы у меня появилась уверенность в себе»
15 минут назад
Кирилл Бажин: «Надеюсь, отношение к нам и ситуация в мире будет меняться. За Кубком мира мы следим, но политика от нас не зависит»
47 минут назад
Тренер норвежцев Мазе: «Если США сунутся в Гренландию, то их нужно отстранить. Правила должны быть едины для всех – будь то Россия или США»
63сегодня, 15:41
Дмитрий Губерниев: «Слова Мазе – важное, но пока все-таки сотрясание воздуха. Может, после инаугурации Трампа произойдут какие-то тектонические изменения»
12сегодня, 15:35
Кубок IBU. Дале-Шевдал победил в спринте, Фрей – 2-й, Реес – 3-й
6сегодня, 15:10
Кубок мира. Общий зачет. Йоханнес Бо продолжает лидировать, Лагрейд – 2-й, Жаклен – 3-й
15сегодня, 15:07
Лагрейд одержал 14-ю победу в карьере, у Тарьея Бо – 71-й подиум, у Йоханнеса – 135-й
4сегодня, 14:58
Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Лагрейд уступил 10 секунд, у Тарьея Бо – лучшее чистое время пасьюта
сегодня, 14:51
Норвежские биатлонисты заняли топ-3 в пасьюте на Кубке мира. Накануне весь подиум в спринте был французским
6сегодня, 14:46
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо продолжает лидировать, Лагрейд вышел на 2-е место, Жаклен – 3-й
сегодня, 15:19
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
3сегодня, 12:52
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно вышла в лидеры, Пройс – 2-я, Симон – 3-Я
сегодня, 12:49
Александр Логинов: «В пятницу утром увидел небольшое покраснение в горле, была заложенность носа, поэтому в такую дождливую и мокрую погоду решил не рисковать»
1сегодня, 08:34
Кубок наций. Норвегия лидирует, Франция отстает на 11 очков, Швеция – 3-я
2вчера, 15:20
Кубок мира. Зачет спринтов. Йоханнес Бо продолжает лидировать, Жаклен вышел на 2-е место, Самуэльссон – 3-й
вчера, 15:11
Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Пройс лидирует, Брезаз-Буше – 2-я, Минккинен – 3-я
9 января, 15:45
Емерхонов о «Гонке чемпионов»: «Считаю, что все сделали классно. Биатлонисты завершили, потому что стрельба более непредсказуема, и все решалось на ней»
6 января, 18:47
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
66 января, 12:03
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Пройс вышла в лидеры, Эльвира Оберг – 2-я, Симон – 3-я
122 декабря 2024, 15:14
Рекомендуем