Лагрейд о подиуме норвежцев вслед за французами: «Мы натерпелись от них всякого дерьма. Настала наша очередь нанести ответный удар»

Стурла Лагрейд назвал норвежский подиум ответом французским биатлонистам.

Сегодня норвежец Лагрейд выиграл пасьют на этапе Кубка мира в Оберхофе. На втором и третьем местах финишировали его соотечественники – Тарьей и Йоханнес Бо соответственно.

«Было здорово одержать свою первую победу в сезоне. Шанс на нее выпадает не так часто. И перед последней стрельбой я понимал, что это мой шанс. Пришлось хвататься за него обеими руками, и я счастлив, что мне это удалось!» – сказал Лагрейд.

Накануне весь подиум в спринте заняли французы – Кентен Фийон-Майе, Фабьен Клод и Эмильен Жаклен.

«Мы натерпелись от них всякого дерьма (Лагрейд сказал «we got a lot of BS from them» – Спортс’’). Всегда приятно, когда хорошо выступаешь. Но сейчас настала наша очередь нанести ответный удар. Рад, что моей команде удалось их превзойти», – отметил Лагрейд.