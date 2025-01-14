Тимофей Лапшин: «Тренируюсь по плану российского специалиста. Хотел пригласить его в команду Южной Кореи, но там не пошли навстречу»

Тимофей Лапшин рассказал, что готовится к стартам по плану российского тренера.

Лапшин выступает на Кубке мира за сборную Южной Кореи.

– Планы подготовки ты сейчас сам себе пишешь?

– У меня есть тренер, которому я плачу деньги, и который мне пишет план онлайн. Тренируюсь по этому плану и постоянно отправляю ему какие-то данные.

– Это российский специалист?

– Да. Это тот самый тренер, которого я и хотел пригласить в команду, но там не пошли навстречу. Уже были готовы презентации, представлена информация по стратегическим планам, но они посчитали это ненужным.

– Это связано с ограничениями на приглашение российских специалистов от IBU? Или именно команда Кореи посчитала, что им это не надо?

– Рекомендации от IBU тоже были, что не должно быть российских тренеров. Но, на самом деле, если бы захотели, все можно было бы сделать.

Просто корейцы – это очень покладистый народ, если им сказали делать так, они будут делать только так. Это русским скажут делать так – а они сделают по‑другому. Здесь свой менталитет, – сказал биатлонист.