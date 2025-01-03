Дмитрий Васильев: «Хорошо, что в нашем биатлоне появляются новые лидеры. Нам есть из кого выбирать, нет застоя»
Дмитрий Васильев заявил, что в российском биатлоне нет застоя.
«Что касается наших биатлонистов, того же Серохвостова, то его результаты радуют. Хорошо, что в нашем биатлоне появляются новые и новые стабильные спортсмены. Иными словами, появляются новые лидеры. Нам есть из кого выбирать, в нашем биатлоне нет застоя», – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев.
В текущем сезоне Даниил Серохвостов выиграл две гонки на этапах Кубка России и три на Кубке Содружества.
На данный момент россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Metaratings
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