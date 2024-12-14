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Васильев о спринте на Кубке России: «Отсутствие Серохвостова удивило и разочаровало. Надо правильно расставлять приоритеты»

Дмитрий Васильев раскритиковал Серохвостова за пропуск гонки на Кубке России.

Даниил Серохвостов не выступил в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Ижевске.

«Немного обескуражен тем, что Серохвостов опять не участвовал. Он мог бы пропустить любую другую гонку, но в Ижевске выступать надо. Это не только дань уважения, но и престиж – выиграть здесь намного почетнее, чем любую другую гонку. Поэтому его отсутствие удивило и разочаровало. Надо все-таки приоритеты расставлять правильно.

Его поберегли из-за болезни? Понятно, что если плохо себя чувствуешь, бежать не надо. Но это вопрос подготовки и приоритетов. Значит, надо было пропустить какие-то из предыдущих гонок, чтобы к этой подойти в идеальной форме и полноценно, качественно ее пробежать», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
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