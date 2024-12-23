Михаил Шашилов: «Падин не отстранен от работы с командой. У нас с ним никаких проблем нет»
Михаил Шашилов опроверг информацию об отстранении Андрея Падина от работы.
Издание «РБ Спорт» ранее сообщило, что тренер женской сборной России Падин де-факто отстранен от работы с командой со второго этапа Кубка страны. Причиной назывались «коренные разногласия» с Шашиловым.
«Нет, конечно, Падин не отстранен от работы с командой. Он пропустил всего одно мероприятие, потому что оно было по региону. Регион должен был платить, а по Минспорту всегда два тренера – я и Загорский. Никто не отстранен. Будет на сборах в Сочи 26-го числа. У нас с ним никаких проблем нет», – сказал старший тренер женской сборной России Шашилов.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
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