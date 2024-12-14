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Жанмонно одержала 6-ю победу в карьере, у Фойгт – 4-й подиум, у Пройс – 18-й

Французская биатлонистка Лу Жанмонно выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Для нее это шестая победа в карьере и 16-й подиум (6-5-5).

Второе место заняла немка Ванесса Фойгт, она попала на пьедестал четвертый раз (0-2-2).

Тройку замкнула еще одна немка Франциска Пройс. Это ее 18-е попадание в призы (2-9-7).

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
logoВанесса Фойгт
logoХохфильцен
logoсборная Германии жен
logoКубок мира по биатлону
logoЛу Жанмонно
logoФранциска Пройс
logoсборная Франции жен
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