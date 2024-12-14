Жанмонно одержала 6-ю победу в карьере, у Фойгт – 4-й подиум, у Пройс – 18-й

Французская биатлонистка Лу Жанмонно выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Для нее это шестая победа в карьере и 16-й подиум (6-5-5).

Второе место заняла немка Ванесса Фойгт , она попала на пьедестал четвертый раз (0-2-2).

Тройку замкнула еще одна немка Франциска Пройс . Это ее 18-е попадание в призы (2-9-7).