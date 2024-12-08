Юрий Каминский: «Есть определенные негативы от такого количества стартов. Возможно, какие-то гонки будем пропускать»
Юрий Каминский отметил негативный аспект в большом количестве биатлонных стартов.
Старший тренер сборной России заявил, в частности, что лидеры команды Даниил Серохвостов и Эдуард Латыпов могут пропустить некоторые гонки из-за насыщенного календаря. Следующий этап Кубка страны пройдет в Ижевске с 12 по 15 декабря.
«Пока не готов ответить, какие именно старты можем пропустить. Сейчас думаем об этом, все зависит от текущего состояния спортсменов. Мы его контролируем, следим, чтобы ребята были в оптимальной форме. Конечно, определенные негативы от такого количества стартов есть. В этой связи, возможно, какие-то гонки будем пропускать», – сказал Каминский.
Сегодня Серохвостов и Латыпов не выступали в большом масс-старте в Ханты-Мансийске.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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