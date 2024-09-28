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  • Серохвостов о группе Каминского: «С точки зрения спарринга в прошлой команде мне было лучше. Но решил пойти в сборную, потому что больше плюсов, чем минусов»
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Серохвостов о группе Каминского: «С точки зрения спарринга в прошлой команде мне было лучше. Но решил пойти в сборную, потому что больше плюсов, чем минусов»

Биатлонист Даниил Серохвостов высказался о возвращении в группу Юрия Каминского.

– В этом году подготовка в сборной России в целом поменялась: СБР решил вернуть формирование основной и резервной команд. Как это нововведение отразилось лично на вас? Может быть, вы с кем-то из других биатлонистов обсуждали эту идею?

– На эту тему я особо ни с кем не общался, только со старой командой своей. На самом деле, мне кажется, что это такая старая концепция – собирать всех сильных в одну группу. Если даже взять наших лыжников: есть несколько групп, где есть свои лидеры, и, даже не тренируясь вместе, самые сильные спортсмены всё равно прогрессируют. Это было всегда у лыжников.

Не знаю, зачем нам такая система: допустим, если хотели запихать меня и Латыпова в одну команду, то мы с Эдуардом практически всю работу делаем раздельно, потому что у нас интенсивность разная, то есть какого-то спарринга нет.

– Получается, пока больше минусов ощущается, чем плюсов?  

– Я бы так не сказал. Просто мне было комфортнее работать именно с Каримом Халили как со спарринг-партнером, потому что у нас и пульсовые зоны схожие, и по лактату мы работали одинаково, то есть не было такого, чтобы кто-то от кого-то уезжал, вся работа была вместе – и на рубеже, и на трассе.

А тут такое тяжело сделать, потому что у всех разная интенсивность, и, допустим, если кто-то будет со мной работать, он вылетает по лактату. Иногда с Эдиком тяжело работу делать, потому что он более мышечный, ему проще, например, те же баллоны тягать. Именно с точки зрения спарринга в прошлой команде мне было лучше.

– Как вы отнеслись к решению Халили тренироваться отдельно от сборной?

– Спокойно. Думаю, это правильный вариант был для него. <...>

– Почему вы в таком случае решили продолжать тренироваться в рамках сборной России?

– Отчасти проблема в том, что у меня все-таки не такой богатый регион, который смог бы оплатить все мои летние сборы именно с Артемом Истоминым. С другой стороны, мы поговорили с Юрием Михайловичем Каминским про старые проблемы, про подготовку к Олимпиаде, и я решил пойти в сборную, потому что больше плюсов, чем минусов.

– Чувствуете ли, что Каминский в рамках сборной сейчас уделяет вам больше внимания?  

– Да, мы с ним больше стали контактировать, созваниваться, разговаривать, но это, наверное, по большей части из-за моего иммунитета, из-за болезней – над этим мы и правда начали вплотную работать вместе, постоянно на контакте.

А что насчет тренировок, то помощь на них, конечно, есть, но все-таки те же интервальные работы каждый сам делает, и тренер ничего особо не подскажет, кроме как по технике, – сказал Серохвостов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Советский спорт
logoсборная России
logoЮрий Каминский
logoЭдуард Латыпов
logoКарим Халили
logoДаниил Серохвостов
Артем Истомин
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