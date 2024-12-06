Сливко вручили Кубок Анфисы Резцовой, который она выиграла в прошлом году, но отдала Кристине Резцовой
Российской биатлонистке Виктории Сливко вручили Кубок Анфисы Резцовой.
Сливко в прошлом сезоне выиграла спринт на чемпионате России в Тюмени и стала обладательницей Кубка Анфисы Резцовой.
На церемонии награждения она передала трофей дочери Резцовой Кристине, которая заняла в гонке второе место.
Сегодня глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров во время этапа Кубка России в Ханты-Мансийске вручил Сливко дубликат Кубка.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: СБР
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