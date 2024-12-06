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Сливко вручили Кубок Анфисы Резцовой, который она выиграла в прошлом году, но отдала Кристине Резцовой

Российской биатлонистке Виктории Сливко вручили Кубок Анфисы Резцовой.

Сливко в прошлом сезоне выиграла спринт на чемпионате России в Тюмени и стала обладательницей Кубка Анфисы Резцовой.

На церемонии награждения она передала трофей дочери Резцовой Кристине, которая заняла в гонке второе место.

Сегодня глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров во время этапа  Кубка России в Ханты-Мансийске вручил Сливко дубликат Кубка. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: СБР
logoАнфиса Резцова
logoВиктория Сливко
logoКристина Резцова
logoсборная России жен
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