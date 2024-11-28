Кубок России. Спринт. Сола стартует 12-й, Наталия Шевченко – 15-й, Резцова – 25-й, Смольская – 31-й, Сливко – 39-й, Дербушева – 46-й

Резцова, Сливко, Смольская, Сола и Шевченко выступят в спринте на Кубке России.

Гонка пройдет 29 ноября. Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25 1-й этап Ханты-Мансийск Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ Спринт, женщины Старт-лист 9. Анна Грухвина 12. Анна Сола (Беларусь) 15. Наталия Шевченко 17. Елизавета Каплина 18. Кира Дюжева 20. Юлия Шеллер 23. Виктория Метеля 25. Кристина Резцова 29. Ирина Казакевич 31. Динара Смольская (Беларусь) 32. Светлана Миронова 33. Анастасия Егорова 34. Валерия Каюмова 35. Полина Шевнина 38. Дарья Кудаева (Беларусь) 39. Виктория Сливко 40. Екатерина Мошкова 44. Ульяна Нигматуллина 46. Тамара Дербушева 47. Анастасия Халили 50. Анастасия Шевченко 52. Аделина Сабитова (Беларусь) Полный старт-лист – здесь . Расписание трансляций первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске