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  • Кубок России. Спринт. Сола стартует 12-й, Наталия Шевченко – 15-й, Резцова – 25-й, Смольская – 31-й, Сливко – 39-й, Дербушева – 46-й
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Кубок России. Спринт. Сола стартует 12-й, Наталия Шевченко – 15-й, Резцова – 25-й, Смольская – 31-й, Сливко – 39-й, Дербушева – 46-й

Резцова, Сливко, Смольская, Сола и Шевченко выступят в спринте на Кубке России.

Гонка пройдет 29 ноября.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25

1-й этап

Ханты-Мансийск

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ

Спринт, женщины

Старт-лист

9. Анна Грухвина

12. Анна Сола (Беларусь)

15. Наталия Шевченко

17. Елизавета Каплина

18. Кира Дюжева

20. Юлия Шеллер

23. Виктория Метеля

25. Кристина Резцова

29. Ирина Казакевич

31. Динара Смольская (Беларусь)

32. Светлана Миронова

33. Анастасия Егорова

34. Валерия Каюмова

35. Полина Шевнина

38. Дарья Кудаева (Беларусь)

39. Виктория Сливко

40. Екатерина Мошкова

44. Ульяна Нигматуллина

46. Тамара Дербушева

47. Анастасия Халили

50. Анастасия Шевченко

52. Аделина Сабитова (Беларусь)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
logoсборная России жен
спринт (жен)
logoКубок России
logoсборная Беларуси жен
результаты
logoДинара Смольская (Алимбекова)
logoВиктория Сливко
logoЕкатерина Мошкова
logoАнна Сола
Полина Шевнина
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoВалерия Каюмова (Васнецова)
Дарья Кудаева
logoАнна Грухвина
logoКарим Халили
logoКристина Резцова
logoАделина Сабитова
Елизавета Каплина
logoУльяна Нигматуллина (Кайшева)
Виктория Метеля
logoСветлана Миронова
Юлия Шеллер
Тамара Дербушева (Воронина)
logoАнастасия Егорова
Кира Дюжева
logoИрина Казакевич
logoАнастасия Шевченко
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