Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти

С 30 ноября по 8 декабря в Контиолахти пройдет 1-й этап Кубка мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2024/25 1-й этап Контиолахти, Финляндия Расписание гонок 30 ноября, суббота Сингл-микст 15:15 Смешанная эстафета 17:45 1 декабря, воскресенье Эстафета, мужчины 15:45 Эстафета, женщины 19:25 3 декабря, вторник Короткая индивидуальная гонка, мужчины 18:20 4 декабря, среда Короткая индивидуальная гонка, женщины 18:20 6 декабря, пятница Спринт, мужчины 18:20 7 декабря, суббота Спринт, женщины 19:10 8 декабря, воскресенье Масс-старт, мужчины 16:30 Масс-старт, женщины 19:10 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала гонок – московское. Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2024/25