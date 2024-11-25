Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти
С 30 ноября по 8 декабря в Контиолахти пройдет 1-й этап Кубка мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2024/25
1-й этап
Контиолахти, Финляндия
Расписание гонок
30 ноября, суббота
Сингл-микст
15:15
Смешанная эстафета
17:45
1 декабря, воскресенье
Эстафета, мужчины
15:45
Эстафета, женщины
19:25
3 декабря, вторник
Короткая индивидуальная гонка, мужчины
18:20
4 декабря, среда
Короткая индивидуальная гонка, женщины
18:20
6 декабря, пятница
Спринт, мужчины
18:20
7 декабря, суббота
Спринт, женщины
19:10
8 декабря, воскресенье
Масс-старт, мужчины
16:30
Масс-старт, женщины
19:10
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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