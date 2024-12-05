Халварссон о первом подиуме на Кубке мира: «Даже поверить не могла в такое – для меня это как сон, мир грез»

Элла Халварссон поделилась эмоциями от первого подиума на Кубке мира по биатлону.

25-летня шведская спортсменка финишировала второй в короткой индивидуальной гонке на этапе в Контиолахти. Для нее это первая медаль в личных гонках на Кубке мира.

«Очень обрадовалась, меня пробрало до мурашек. Даже поверить не могла в такое – для меня это как сон, мир грез. Никогда бы не подумала, что займу второе место», – сказала Халварссон .

Другая шведка Эльвира Оберг, которая стала третьей в гонке, отметила неслучайность успеха Халварссон.

«Я не удивлена. Ее уровень чрезвычайно высок, и она показывала это на тренировках», – заявила Оберг.