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Халварссон о первом подиуме на Кубке мира: «Даже поверить не могла в такое – для меня это как сон, мир грез»

Элла Халварссон поделилась эмоциями от первого подиума на Кубке мира по биатлону.

25-летня шведская спортсменка финишировала второй в короткой индивидуальной гонке на этапе в Контиолахти. Для нее это первая медаль в личных гонках на Кубке мира.

«Очень обрадовалась, меня пробрало до мурашек. Даже поверить не могла в такое – для меня это как сон, мир грез. Никогда бы не подумала, что займу второе место», – сказала Халварссон.

Другая шведка Эльвира Оберг, которая стала третьей в гонке, отметила неслучайность успеха Халварссон.

«Я не удивлена. Ее уровень чрезвычайно высок, и она показывала это на тренировках», – заявила Оберг.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: SVT Sport
Элла Халварссон
logoсборная Швеции жен
logoКубок мира по биатлону
logoКонтиолахти
logoЭльвира Оберг
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