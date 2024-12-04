Жанмонно одержала пятую победу в карьере, у Халварссон – первый подиум, у Эльвиры Оберг – 23-й
Французская биатлонистка Лу Жанмонно одержала пятую победу в карьере.
Сегодня Жанмонно выиграла короткую индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Контиолахти. Всего у нее 15 наград (5-5-5).
Второе место заняла шведка Элла Халварссон. Это первый подиум Кубка мира в ее карьере.
Третьей ее соотечественница Эльвира Оберг. На ее счету 23 награды (8-7-8).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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