Жанмонно одержала пятую победу в карьере, у Халварссон – первый подиум, у Эльвиры Оберг – 23-й

Французская биатлонистка Лу Жанмонно одержала пятую победу в карьере.

Сегодня Жанмонно выиграла короткую индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Контиолахти. Всего у нее 15 наград (5-5-5).

Второе место заняла шведка Элла Халварссон . Это первый подиум Кубка мира в ее карьере.

Третьей ее соотечественница Эльвира Оберг . На ее счету 23 награды (8-7-8).