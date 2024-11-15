РУСАДА внедрило новый метод отбора допинг-проб – сухие пятна крови.

«Сухие пятна крови – относительно новый метод отбора проб, который уже зарекомендовал себя в антидопинге. Он позволяет быстро и просто отобрать кровь для целей допинг-контроля.

В отличие от классического отбора проб крови из вены, при этом методе небольшой объем капиллярной крови отбирают из пальца или предплечья, наносят на специальную абсорбирующую карточку, высушивают и упаковывают для транспортировки.

Технология хорошо известна и широко применяется в медицине с 1960-х годов для диагностики различных заболеваний, например, наследственных заболеваний у новорожденных.

Пробы в виде сухих пятен крови не требуют специальных условий для транспортировки, что делает этот метод существенно более практичным и простым в использовании в отличие от обычного отбора проб крови из вены.

Процедура допинг-контроля с отбором сухих пятен крови аналогична процедуре для отбора венозной крови и включает выбор комплекта для отбора проб, подготовку к отбору пробы, сдачу пробы и помещение пробы в набор для транспортировки.

Хотя метод сухих пятен не заменяет традиционные пробы мочи и венозной крови и с помощью него можно определять не такой широкий спектр субстанций, он может использоваться для массового тестирования или в удаленных регионах, где отбор проб венозной крови затруднен, например, по логистическим причинам.

В ноябре 2024 года РУСАДА отобрало 10 проб крови методом сухих пятен, до конца года планируется отобрать еще несколько десятков проб. Использование этого метода может расширить возможности РУСАДА , связанные с отбором проб крови», – сообщили в РУСАДА.