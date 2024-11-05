РУСАДА с начала года взяло у спортсменов почти 10 тысяч допинг-проб

РУСАДА взяло у спортсменов около 10 тысяч допинг-проб в текущем году.

«В октябре Российским антидопинговым агентством были отобраны 833 пробы», – сообщили в РУСАДА. Всего с начала года агентство собрало 9 886 проб. За 12 месяцев 2023 года была взята 11 091 проба, в 2022-м – 11 053. Самая юная спортсменка России, получившая бан за допинг: как это вышло?