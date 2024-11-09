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Дмитрий Васильев: «Не стал бы выстраивать иллюзии в отношении Трампа, время покажет. Он может легко развернуться на 180 градусов»

Дмитрий Васильев высказался о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США.

«Я бы не стал выстраивать иллюзии особенно в отношении Трампа. Время покажет. Многие почему-то думают, что после прихода Дональда все будет лучше для России. Я не столь оптимистично настроен в этом плане. Наоборот, предыдущая администрация Америки была более предсказуемой и было понятно, куда все будет двигаться. А Трамп может развернуться на 180 градусов вообще легко.

А что касается Европы, то она ведома США, нет никаких иллюзий по поводу Германии, которая себя показала. Эта страна, к сожалению, превратилась из многолетнего если не друга, то понимающего партнера, в русофобную страну, которая неприкрыто ненавидит все русское. Даже если там поменяется правящая коалиция, то быстро все не изменится», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону. 

«Да, следующая летняя Олимпиада будет проходить еще при Трампе. Он человек из бизнеса и привык мыслить и принимать решения оперативно. В отличие от политиков, которые подумают, обсудят, а бизнесмену надо быстро принимать решения и действовать.

В этом смысле Трамп более гибкий в отношении ситуации. Конечно, он более оперативный и резвый. Если он увидит, что участие России в Олимпиаде или что-то еще полезно для его страны, он это сделает. Трамп более приспособлен, чтобы руководить такой страной, как Америка», – приводит слова Васильева «ВсеПроСпорт».

Трамп стал президентом США, потому что не получил команду в НФЛ. Он мстит за это уже 40 лет

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoДмитрий Васильев
Политика
logoДональд Трамп
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