Васильев о ликвидации оргкомитета по подготовке к Олимпиадам: «Если нам не светят Игры, то зачем держать орган, который непонятно чем занимается»

Дмитрий Васильев назвал логичной ликвидацию оргкомитета по подготовке к ОИ.

Правительство РФ ранее упразднило оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпийским играм.

«Все логично, здесь не надо искать никакого подвоха. Этот же комитет решал [насчет] спортсменов и тренеров для создания условий по подготовке к Олимпиаде. А если нам не светят Игры, то зачем держать орган, который непонятно чем занимается. Когда появится реальная необходимость в такой структуре, тогда и заново создадут.

Что касается временной заморозки, то людям же надо зарплаты платить. Только непонятно, за что. Они же даже физически и при желании не могут ничем помочь при текущих условиях. Поэтому проще ликвидировать, а потом создать заново с учетом предыдущих ошибок. Мне кажется, тут все справедливо.

Наверное, есть некий сигнал в этом, что нас не допустят никуда в ближайшее время. Хотя, опять же, можно оперативно воссоздать такую структуру, это не сложно, можно сделать щелчком пальца. Зато сейчас не будут безрассудно тратиться бюджетные средства», – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев .