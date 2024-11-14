  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Нуждов об иностранцах на Кубке МЛКБ: «IBU не устает напоминать тем, кто собирается поучаствовать, что они будут применять к ним санкции»
0

Нуждов об иностранцах на Кубке МЛКБ: «IBU не устает напоминать тем, кто собирается поучаствовать, что они будут применять к ним санкции»

Алексей Нуждов высказался об участии иностранных биатлонистов в Кубке МЛКБ.

Нуждов – генеральный директор Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) и президент Федерации биатлона Московской области.

Кубок МЛКБ пройдет 16-17 ноября в Ханты-Мансийске. На турнире выступят российские и белорусские спортсмены.

– Сформирован ли окончательный состав участников? Просто вы говорили, что 14 ноября можно будет точно сказать, приедет ли кто-то еще из иностранных команд или нет.

– Все так и остается.

– То есть вероятность приезда иностранной команды имеется?

– Да. Естественно, если считать математически, она с каждым днем увеличивается. Если говорить про составы команд, то у нас в положении написано, что до последнего дня клубам можно вносить изменения в составы, если кто-то заболеет или еще по какой-то причине.

– Кого еще приглашали из других стран, кроме биатлонистов той страны, из которой потенциально могут приехать на Кубок МЛКБ?

– Остались контакты с теми, с кем они были в прошлом году (в 2023-м на турнир планировали приехать китайские биатлонисты – Спортс). Есть еще контакты с европейскими биатлонистами, но у нас было оговорено, что пока об этом не говорим публично.

– Все отказы связаны с тем, что их пугают санкции IBU?

– Да, я бы сказал, что из-за такой небезразличной позиции IBU. Коллеги не устают напоминать тем, кто собирается поучаствовать, что они будут применять к ним санкции.

– Вы какие-то письма от IBU получали?

– Они, может, даже и хотят, но не могут нам ничего написать. Я бы с удовольствием почитал, что они напишут. Знаю, что в национальную федерацию IBU пишет. Это было и в прошлом году, и в этом.

– Вы сами не пытались с ними вступить в диалог?

– Я с ними из диалога не выходил. Просто на этот момент мне с ними говорить не о чем. Они же свою позицию сказали и документально подтвердили своими письмами в федерацию, как в нашу, так и в белорусскую. О чем мне с ними говорить при такой постановке вопроса?

Мы же позицию не скрываем: раз вы нас не допускаете до международных соревнований, значит, мы сами будем организовывать. Наверное, неправильно будет им писать: «IBU, давайте расформировывайтесь и вступайте в лигу».

Знаете, на что это похоже? Если помните фильм «ДМБ», то там были слова генерала Талалаева: «Солдаты, вы знаете, что я вам могу сказать, а я знаю, что вы можете ответить». Примерно так и представляю наш диалог с IBU, поэтому в него и не вступаю, – сказал Нуждов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoIBU
logoАлексей Нуждов
Международная лига клубного биатлона
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Нуждов о Кубке МЛКБ: «Если обстоятельства не позволяют участвовать в международных стартах, мы должны эти обстоятельства поменять, что мы и делаем»
85 ноября, 08:23
Нуждов о Кубке МЛКБ: «В ближайшее время будут выходить представления команд. Комплектуем их по экстерриториальному принципу»
610 октября, 11:06
Нуждов об отстранении российских биатлонистов: «Будем делать все от нас зависящее, чтобы создать конкуренцию по международным стартам IBU»
2110 октября, 10:41
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
WADA пока не получило от России взнос за 2024 год и оставшуюся часть взноса за 2023-й
23 минуты назад
Расписание трансляций Кубка Международной лиги клубного биатлона в Хантах
5сегодня, 06:01
Дмитрий Васильев: «В мире есть большое количество серьезных компаний, которые готовы быть спонсорами МОК. Но Запад их туда не пускает»
2вчера, 14:52
Павел Ростовцев возглавил тренерский совет СБР
13вчера, 11:57
Польховский о Кубке МЛКБ: «В этом году приняли решение награждать спортсменов с первого по десятое место, шесть лучших команд в эстафете, а также награждать тренеров»
вчера, 08:32
Составы команд на Кубок МЛКБ: Логинов, Бабиков и Шевченко выступят за «Опыт и молодость», Латыпов и Резцова – за клуб Наседкина, Цветков и Миронова – за «Питер PRO»
57вчера, 05:01
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2024/25: четыре подряд старта в Хантах, этап в Демино, финал Кубка России в Златоусте
41вчера, 05:01
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2024/25
35вчера, 05:01
Йоханнес Бо: «Я чувствую себя готовым. Результаты за многие годы позволяют мне быть уверенным в своих действиях и будущих результатах»
112 ноября, 20:25
Йоханнес Бо о доминировании Норвегии: «Когда на вершине лишь одна страна – это нехорошо для спорта. Нам нужны шведы, французы, немцы, все!»
2412 ноября, 19:52
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
6вчера, 05:01
Евгений Гараничев: «Всегда надо ждать новых лидеров, потому что без молодого поколения не может быть возможностей для нашей страны в дальнейшем конкурировать»
8 ноября, 19:37
Биатлонистки группы Шашилова пробегут лыжную 5-километровку на турнире «Югория. Первый снег»
15 ноября, 08:17
Майгуров о детском спорте: «Единственная проблема – привлечь в биатлон. Сегодня много хороших, комфортных спортивных объектов»
18 октября, 11:02
Тренеры получат денежные призы за успешное выступление биатлонистов на Кубке МЛКБ
19 октября, 21:28
Олимпийская чемпионка Дениз Херманн-Вик будет комментировать биатлон на немецком телевидении
420 сентября, 08:45
Мать Максима Кугаевского ушла из дома в лес и не вернулась
216 сентября, 18:12
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Юниоры. Мандзын и Димитрова выиграли гонки преследования, Герхардсен и Христова – 2-е
25 августа, 14:10
Трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков ушел из жизни в возрасте 76 лет
14 августа, 13:06
Дмитрий Васильев: «Томасу Баху нужно уйти в отставку. За то, что он натворил в годы своего правления, его еще долго будут проклинать»
21 июля, 12:40