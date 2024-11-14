Нуждов об иностранцах на Кубке МЛКБ: «IBU не устает напоминать тем, кто собирается поучаствовать, что они будут применять к ним санкции»

Алексей Нуждов высказался об участии иностранных биатлонистов в Кубке МЛКБ.

Нуждов – генеральный директор Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) и президент Федерации биатлона Московской области.

Кубок МЛКБ пройдет 16-17 ноября в Ханты-Мансийске. На турнире выступят российские и белорусские спортсмены.

– Сформирован ли окончательный состав участников? Просто вы говорили, что 14 ноября можно будет точно сказать, приедет ли кто-то еще из иностранных команд или нет.

– Все так и остается.

– То есть вероятность приезда иностранной команды имеется?

– Да. Естественно, если считать математически, она с каждым днем увеличивается. Если говорить про составы команд, то у нас в положении написано, что до последнего дня клубам можно вносить изменения в составы, если кто-то заболеет или еще по какой-то причине.

– Кого еще приглашали из других стран, кроме биатлонистов той страны, из которой потенциально могут приехать на Кубок МЛКБ?

– Остались контакты с теми, с кем они были в прошлом году (в 2023-м на турнир планировали приехать китайские биатлонисты – Спортс). Есть еще контакты с европейскими биатлонистами, но у нас было оговорено, что пока об этом не говорим публично.

– Все отказы связаны с тем, что их пугают санкции IBU?

– Да, я бы сказал, что из-за такой небезразличной позиции IBU. Коллеги не устают напоминать тем, кто собирается поучаствовать, что они будут применять к ним санкции.

– Вы какие-то письма от IBU получали?

– Они, может, даже и хотят, но не могут нам ничего написать. Я бы с удовольствием почитал, что они напишут. Знаю, что в национальную федерацию IBU пишет. Это было и в прошлом году, и в этом.

– Вы сами не пытались с ними вступить в диалог?

– Я с ними из диалога не выходил. Просто на этот момент мне с ними говорить не о чем. Они же свою позицию сказали и документально подтвердили своими письмами в федерацию, как в нашу, так и в белорусскую. О чем мне с ними говорить при такой постановке вопроса?

Мы же позицию не скрываем: раз вы нас не допускаете до международных соревнований, значит, мы сами будем организовывать. Наверное, неправильно будет им писать: «IBU, давайте расформировывайтесь и вступайте в лигу».

Знаете, на что это похоже? Если помните фильм «ДМБ», то там были слова генерала Талалаева: «Солдаты, вы знаете, что я вам могу сказать, а я знаю, что вы можете ответить». Примерно так и представляю наш диалог с IBU , поэтому в него и не вступаю, – сказал Нуждов.