Нуждов о Кубке МЛКБ: «В ближайшее время будут выходить представления команд. Комплектуем их по экстерриториальному принципу»

Алексей Нуждов рассказал, как изменится Кубок МЛКБ в этом сезоне.

Соревнования пройдут 16-17 ноября в Ханты-Мансийске.

– В чем отличие Кубка МЛКБ этого сезона от первого Кубка? Какие недостатки были выявлены и какие зоны роста обозначены?

– Безусловно, после первого этапа мы увидели недостатки. В первую очередь, спасибо Ханты-Мансийску, от губернатора до всех участников, и Минспорту, и представителям федераций за то, что оказывали нам помощь. Но все равно все это делалось в первый раз – это новый формат соревнований, новый формат взаимодействия, непривычный и для принимающей стороны, и для нас. Поэтому мы учились на ходу. Получилось как получилось.

Что касается недостатков, про клубные команды нам и болельщики, и журналисты писали: «А где же клубы? Выступают те же регионы». Это совершенно справедливая критика.

Сейчас мы комплектуем команды по экстерриториальному принципу. Наверное, уже доходят слухи, какие будут составы, я их уже частично называл. Они будут совершенно из разных регионов, у них будут названия клубных команд. В ближайшее время в нашем Telegram-канале будут выходить представления команд, они будут сами объявлять свои названия, составы и планы на эти старты.

Также, учитывая пожелания спортсменов, будет и командное первенство. Будут проведены три гонки – масс-старты и смешанная эстафета, и по их результатам мы подведем общий итог по командам, по таблице очков определим победителя общего зачета.

Кроме этого, с шести до десяти увеличилось количество спортсменов, которых мы будет награждать денежными призами в индивидуальных дисциплинах.

Также мы думаем о том, чтобы максимально привлечь болельщиков. По телевизионным рейтингам в прошлом году всё было нормально, но на трибунах зрителей было мало. Это, естественно, наша ошибка, потому что никаких специальных мер, побуждающих болельщиков прийти, кроме зрелища, мы не приняли. Мы увидели, что этого недостаточно.

Пока разработан неполный перечень мероприятий, но мы уже точно знаем, что будем разыгрывать призы для болельщиков на трибунах, уже есть понимание, что будет разыгрываться. Думаю, это заинтересует болельщика прийти – находясь на стадионе, ты не только посмотришь биатлон, но и сможешь выиграть достаточно интересный приз для себя, – сказал Нуждов.