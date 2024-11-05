Нуждов о Кубке МЛКБ: «Если обстоятельства не позволяют участвовать в международных стартах, мы должны эти обстоятельства поменять, что мы и делаем»
Соревнования пройдут 16-17 ноября в Ханты-Мансийске, спортсмены из России и Беларуси пробегут масс-старты и смешанную эстафету. Первый Кубок МЛКБ проходил в прошлом сезоне.
«Нам сейчас значительно легче, чем в прошлом году. У нас был первый опыт в организационном плане, сейчас мы по многим вопросам идем по накатанной. Клубы на сегодняшний день имеют названия и логотипы, у всех будет своя форма.
Было принято решение, что мы также будем награждать тренеров спортсменов. Они сами укажут, кто их тренер, все с 1‑го по 10‑е места получат по 100 тысяч рублей. На эстафеты тоже самое – с 1‑го по 6‑е места.
Хотим участвовать в международных стартах. Если обстоятельства не позволяют сегодня принять участие, мы должны эти обстоятельства поменять, что мы и делаем. Нас не пугают трудности, все хорошее и глобальное быстро не происходит», – сказал генеральный директор МЛКБ Нуждов.
Ранее были названы предварительные составы команд на Кубок МЛКБ.
С 2022 года россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
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