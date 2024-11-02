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Даниил Серохвостов: «Самый большой плюс в подготовке – не попал в больницу летом. Повезло»

Даниил Серохвостов считает удачей отсутствие серьезных болезней этим летом.

– Как думаешь, стал ли ты сильнее за эти два года? От кого-то слышал мнение, что Серохвостов не прогрессирует.

– Это Юрий Михайлович (Каминский) так говорил. Думаю, что стал. Просто мне мешали постоянные болезни, которые сопровождались длительным лечением в больнице с антибиотиками. В принципе по показателям летом я был достаточно сильным, да и после болезни тоже, когда восстанавливался.

В прошлом году была плохая стрельба, потому что очень мало работал и стрелял летом. В позапрошлом, думаю, был намного сильнее, чем в олимпийский год. Посмотрим, как будет в этом сезоне.

– Как дела со стрельбой этим летом?

– Все лето ковырялся с оружием. Только сейчас на вкатывании пришел к тому, как мне удобно. Наверное, каждый месяц менял настройки. Сейчас в принципе стрельба стабильна. Осталось привыкнуть к изготовке. Думаю, прогресс какой-то есть, но зима покажет.

– Зачем ковырялся?

– Хотелось более стабильную стойку, чтобы все было жестко и меня не шатало в ветер. Пытался все менять, менять, менять. В итоге пришел к старым настройкам. Чуть-чуть изменил по сравнению с тем, что было.

– В чем еще видишь прогресс за время летней подготовки?

– Не знаю. Надеюсь, что он у меня есть. Пока, наверное, не ощущаю его.

– Какие плюсы в текущей работе и подготовке видишь по сравнению с прошлыми двумя сезонами?

– То, что я не попал в больницу летом. Это уже хорошо. Наверное, самый большой плюс. Повезло.

– Повезло или есть какой-то эффект от работы в группе Каминского?

– Да нет. Я работаю все с тем же иммунологом. Просто так получилось, что не было никакой инфекции. Всего один раз за лето клещ укусил. Поэтому пронесло.

– Ты же еще на гвоздь наступал.

– Да. Но там три дня температура побыла и все, – сказал Серохвостов.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
logoсборная России
logoЮрий Каминский
logoДаниил Серохвостов
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