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  • Каминский о стрельбе Латыпова: «В спокойном состоянии проблем особых не было. Он подстраивался, а когда произошли поломки, то проблемы возникли»
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Каминский о стрельбе Латыпова: «В спокойном состоянии проблем особых не было. Он подстраивался, а когда произошли поломки, то проблемы возникли»

Юрий Каминский высказался о проблемах со стрельбой у Эдуарда Латыпова.

На этапе Кубка Содружества в Красноярске Латыпов в трех гонках допустил в общей сложности 17 промахов.

— Эксперименты, наверное, надо заканчивать. Здесь варианта два: если ложе доработать можно, то тогда надо попытаться. А если нет, то надо на старое переходить и с ним работать.

— Как Эдуард отнесся к своим результатам на Кубке Содружества?

— Итог‑то неудачный, но задача стоит, чтобы из неудачи сделать какие‑то выводы и исправиться. Надеюсь, что Эдуард как раз сам сделает правильные выводы, мы поможем ему вернуть стрельбу. Хотя в спокойном состоянии проблем особых не было. Он подстраивался, а когда произошли поломки, то проблемы возникли.

— Тренер по стрельбе Охотников говорил, что на пристрелке он был идеален.

— Промахи происходят из‑за того, что в гонке он не успевает подстроиться. Была поломка, в каких‑то элементах надо что‑то исправить. К любому новому элементу спортсмен должен подстроиться, какое‑то время проходит. Кому‑то надо больше времени, кому‑то — меньше. Нужно больше тренироваться, но и ждать надо.

— Коротко по Серохвостову.

— Мы изначально планировали, что он один из двух стартов пропустит. Возникли опасения, что, возможно, он заболеет, решили не рисковать. Он уехал и тренируется сейчас дома, — сказал Каминский.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
logoЮрий Каминский
logoЭдуард Латыпов
logoМатч ТВ
logoДаниил Серохвостов
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