Каминский о том, что Латыпов пропустит летний чемпионат России: «У Эдуарда не совсем подготовлено оружие. Нужно дорабатывать ложу»
Каминский объяснил, почему Латыпов и Серохвостов пропустят летний чемпионат России.
Чемпионат России по летнему биатлону пройдет в Красноярске в 12 по 15 сентября. Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов не примут в нем участия.
«Серохвостов планово не стартует. У него были пропуски тренировочного процесса, а здесь еще дождливая погода. Решили пропустить.
У Латыпова не совсем подготовлено оружие. Нужно дорабатывать ложу – смысла с таким стартовать нет», – сказал тренер Юрий Каминский.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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