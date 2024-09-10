Каминский о том, что Латыпов пропустит летний чемпионат России: «У Эдуарда не совсем подготовлено оружие. Нужно дорабатывать ложу»

Каминский объяснил, почему Латыпов и Серохвостов пропустят летний чемпионат России.

Чемпионат России по летнему биатлону пройдет в Красноярске в 12 по 15 сентября. Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов не примут в нем участия.

«Серохвостов планово не стартует. У него были пропуски тренировочного процесса, а здесь еще дождливая погода. Решили пропустить.

У Латыпова не совсем подготовлено оружие. Нужно дорабатывать ложу – смысла с таким стартовать нет», – сказал тренер Юрий Каминский .