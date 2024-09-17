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Васильев о выборах главы МОК: «Коу – человек западных принципов, нетерпимого отношения к другим нациям. Он русофоб еще почище, чем Бах»

Дмитрий Васильев назвал Себастьяна Коу худшим кандидатом на пост главы МОК.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список из семи претендентов, которые могут возглавить организацию в 2025 году. В их число вошел, в частности, глава Всемирной ассоциации легкой атлетики (World Athletics) британец Себастьян Коу.

«Я очень не хочу верить в то, что Коу считают главным фаворитом на выборах. Потому что он русофоб еще почище, чем Томас Бах. Если будет выбран Себастьян Коу, то в ближайшие годы российскому спорту нечего делать в мировом олимпийском движении. Это однозначно.

Коу – человек западных принципов, нетерпимого отношения к другим нациям, которые не покоряются, в данном случае англичанам. А он приверженец всех таких позиций.

Я думаю, что Коу – для нас наихудшая из всех возможных кандидатур на должность президента МОК», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

На данный момент World Athletics не допускает российских спортсменов до международных турниров даже в нейтральном статусе.

7 претендентов на пост главы МОК: главный сюрприз – британский миллиардер, который зачехлил наши лыжи

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
logoМОК
logoСебастьян Коу
logoТомас Бах
logoДмитрий Васильев
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