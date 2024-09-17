Васильев о выборах главы МОК: «Коу – человек западных принципов, нетерпимого отношения к другим нациям. Он русофоб еще почище, чем Бах»
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список из семи претендентов, которые могут возглавить организацию в 2025 году. В их число вошел, в частности, глава Всемирной ассоциации легкой атлетики (World Athletics) британец Себастьян Коу.
«Я очень не хочу верить в то, что Коу считают главным фаворитом на выборах. Потому что он русофоб еще почище, чем Томас Бах. Если будет выбран Себастьян Коу, то в ближайшие годы российскому спорту нечего делать в мировом олимпийском движении. Это однозначно.
Коу – человек западных принципов, нетерпимого отношения к другим нациям, которые не покоряются, в данном случае англичанам. А он приверженец всех таких позиций.
Я думаю, что Коу – для нас наихудшая из всех возможных кандидатур на должность президента МОК», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.
На данный момент World Athletics не допускает российских спортсменов до международных турниров даже в нейтральном статусе.
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