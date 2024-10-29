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Васильев о выборах президента МОК: «Африканские страны передадут привет Коу. Они помнят, как Великобритания порабощала всех остальных»

Дмитрий Васильев раскритиковал Себастьяна Коу, напомнив о британской истории.

68-летний британец Коу возглавляет Всемирную легкоатлетическую ассоциацию (World Athletics), которая не допускает россиян до соревнований. Также он один из кандидатов на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК).

«Себастьян Коу – ярый русофоб. Его страна была колониальной и продавала рабов. Теперь эта лавочка закрылась, и Коу и его страна принялись за Россию, за российских спортсменов. Для Коу и его соотечественников позиция ни в коем случае не допускать наших спортсменов уже привычна, к большому сожалению.

Главное – не допустить Коу до поста президента МОК. Но я думаю, что у него мало шансов выиграть эти выборы. Коу – достаточно возрастной человек. К тому же в мире большинство стран за традиционные ценности, за равноправие и за спорт вне политики. Таких стран значительно больше, чем русофобов, рабовладельцев и колонизаторов.

На выборах президента МОК африканские страны передадут привет Коу. Они помнят, как его соотечественники, как Великобритания порабощала всех остальных», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

7 претендентов на пост главы МОК: главный сюрприз – британский миллиардер, который зачехлил наши лыжи

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Metaratings
logoсборная России
logoсборная России жен
logoМОК
World Athletics (IAAF)
logoСебастьян Коу
logoДмитрий Васильев
Политика
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