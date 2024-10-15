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Губерниев о Позднякове: «Грустно наблюдать, когда великий спортсмен превращается в забронзовевшего чиновника. Нужен свежий ветер, который бы обдул ОКР»

Дмитрий Губерниев скептически оценил работу Станислава Позднякова в ОКР.

Сегодня Поздняков объявил, что уйдет в отставку с поста президента Олимпийского комитета России (ОКР), который он возглавляет с 2018 года.

«Не удивлен уходу Позднякова. Когда великий спортсмен превращается в забронзовевшего чиновника, за этим грустно наблюдать. Грустно было слушать его высказывания. Поздняков, мне кажется, пошел не в ту сторону. Так что перемены назрели. Нужен свежий ветер, который бы обдул ОКР.

Этот свежий ветер должен помочь продолжать быть значимой структурой. Потому что вообще непонятно, чем ОКР занимался в последние годы. Нужно делать все для нашего возвращения, а еще помогать спортсменам, федерациям и ветеранам, а не просто в качестве свадебного генерала присутствовать на мероприятиях.

Поздняков старался, но мне запомнился больше тем, что позволил себе нелицеприятные высказывания про олимпийцев и теннисистов. Не должен спортсмен и руководитель ОКР такое говорить. Последние истории перекрыли все хорошее, что было. Он старался, я с ним хорошо знаком, но перестал понимать сущность руководителя ОКР», – сказал журналист и комментатор Губерниев.

«На этой должности [президента ОКР] я бы смотрелся идеально, но не могу – люблю свою работу. Так что есть еще достойные люди, один из которых возглавит ОКР», – отметил Губерниев.

При Позднякове ОКР превратился в турагентство, а президент ушел в самый трудный момент

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoСтанислав Поздняков
ОКР
logoДмитрий Губерниев
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