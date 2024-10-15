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Экс-глава IBU Бессеберг признал вину по одному из пунктов в деле о коррупции

Бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг частично признал вину по делу о коррупции.

В апреле норвежский суд приговорил Бессеберга к 3 годам 1 месяцу тюрьмы за получение взяток – в том числе в виде дорогих часов, секс-услуг от проституток и охотничьих туров. Экс-глава IBU обжаловал вердикт суда. 

Как сообщает NRK, на данный момент Бессеберг отозвал апелляцию по одному из пунктов, признав по нему вину. Речь идет об эпизоде 2011 года, когда российский функционер Сергей Кущенко якобы подарил ему часы стоимостью 200 тысяч норвежских крон (около 1 млн рублей по курсу на тот момент). Кущенко тогда был вице-президентом IBU.

Как ранее объяснял сам Бессеберг, ему не было известно о стоимости часов и он не считал, что совершает противоправное действие.

Ожидается, что повторное рассмотрение дела пройдет в середине 2025 года.

3 года тюрьмы за помощь России: экс-босса биатлона сгубили охота и девушки

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: NRK
происшествия
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