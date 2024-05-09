Васильев о деле Бессеберга: «Идет охота на ведьм, и он попал под жернова этой машины. Есть ощущение, что страны Запада пытаются переплюнуть друг друга по уровню абсурда»

Теги IBU Андерс Бессеберг Дмитрий Васильев Биатлон

Дмитрий Васильев сравнил дело против Андерса Бессеберга с «охотой на ведьм».

В апреле норвежский суд приговорил бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Бессеберга к 3 годам 1 месяцу тюрьмы, его признали виновным в получении взяток, в том числе от российских функционеров.

«Бессебергу не повезло, что он в свое время в равной степени относился ко всем командам, в том числе к России. Если бы России не было в этом списке, то его участь была бы лучше.

Сейчас идет охота на ведьм, и Бессеберг попал под жернова этой машины. То, что творит Норвегия, – это попытка следовать западным трендам. Есть ощущение, что страны Запада пытаются переплюнуть друг друга по уровню абсурда», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

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1 комментарий
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Абсурд, если это можно так назвать, я наблюдаю сейчас точно не на западе, а где-то по середине и на очень большой территории одного государства к сожалению!!!👌
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