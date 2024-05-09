Васильев о деле Бессеберга: «Идет охота на ведьм, и он попал под жернова этой машины. Есть ощущение, что страны Запада пытаются переплюнуть друг друга по уровню абсурда»

Дмитрий Васильев сравнил дело против Андерса Бессеберга с «охотой на ведьм».

В апреле норвежский суд приговорил бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Бессеберга к 3 годам 1 месяцу тюрьмы, его признали виновным в получении взяток, в том числе от российских функционеров.

«Бессебергу не повезло, что он в свое время в равной степени относился ко всем командам, в том числе к России. Если бы России не было в этом списке, то его участь была бы лучше.

Сейчас идет охота на ведьм, и Бессеберг попал под жернова этой машины. То, что творит Норвегия, – это попытка следовать западным трендам. Есть ощущение, что страны Запада пытаются переплюнуть друг друга по уровню абсурда», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

3 года тюрьмы за помощь России: экс-босса биатлона сгубили охота и девушки