Бессеберга лишат почетного членства в НОК Норвегии после приговора за коррупцию

Бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг лишится членства в Национальном олимпийском комитете Норвегии, сообщает NRK.

В апреле норвежский суд приговорил Бессеберга к 3 годам 1 месяцу тюрьмы, его признали виновным в получении взяток, в том числе от российских функционеров.

В НОК Норвегии считают, что действия экс-главы IBU нанесли ущерб репутации спорта. При этом сам Бессеберг не признал вину и обжаловал вердикт суда.

Адвокат обвиняемого Миккель Тофт Гимсе отметил, что приговор еще не вступил в законную силу, поэтому решение НОК Норвегии можно рассматривать как преждевременное.

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