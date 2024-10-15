Тандревольд пропускает сбор норвежской команды в Италии из-за травмы бедра

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд получила травму бедра.

Из-за повреждения спортсменка пропускает высотный сбор норвежской команды в Италии.

«Я испытываю боль [в бедре], из-за чего сейчас не могу много бегать. Ехать в Лавадзе немного рискованно. Мне нужно бегать на лыжероллерах или проводить велотренировки», – сказала Тандревольд.